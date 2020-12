Maersk Drilling-partners spareplan udvides

Britiske Petrofac, der er leverandør af løsninger og services til olieindustrien og sidste år blev hyret af Maersk Drilling som underentreprenør, må nu udvide sin reduktion af omkostningerne, efter at coronapandemien fortsætter med at ramme omsætningen.

Det skriver Financial Times.

Til næste år venter Petrofac at reducere omkostningerne med yderligere 250 mio. dollar mod en tidligere plan om en omkostningsreduktion på 200 mio. dollar.

I år har selskabet skåret 125 mio. dollar af omkostningerne.

Nyheden er med til at sende aktien ned med knap 5 pct. på børsen i London.

For 2020 venter Petrofac et dyk i omsætningen til 4 mia. dollar fra 5,5 mia. dollar i 2019.

Selskabets adm. direktør, Ayman Asfari, der stopper i år, siger, ifølge Financial Times, at det fortsat er uklart, hvor længe aktiviteten i sektoren vil være påvirket, og at et lavt ordreindtag over de seneste år vil resultere i et omsætningsfald til næste år.

