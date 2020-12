Storbritannien tegner linjerne for sin fremtidige olieudvinding

Med kun lidt over et par uger tilbage før brexit, har den britiske regering nok at se til disse dage, hvor en handelsaftale fortsat udestår. Midt i det har regeringen alligevel fundet tid til at endevende olieindustrien, som også Danmark for nylig tog stilling til.

Således beskriver flere britiske medier tirsdag et white paper, som har til formål at understøtte nye investeringer i industrien efter corona-pandemien, men som samtidig skal sikre den britiske reguleringsmyndighed yderligere beføjelser i forhold til at mindske industriens klimamæssige fodaftryk.