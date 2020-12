Opec forudser lavere olieefterspørgsel i 2021 end tidligere meldt ud

Organisationen af olieeksporterende lande, Opec, forventer nu en lavere efterspørgsel efter olie i det kommende år, end det tidligere var ventet.

Det er særligt nedlukning og restriktioner under coronapandemien, der har skabt et mindre behov i 2020, og som forventes fortsat at have effekt ind i 2021, skriver Reuters om det sænkede estimat. Dertil kommer Opec-landenes indsats for at forsøge at støtte markedet.

I 2021 forventer Opec nu en stigning i olieefterspørgslen på 5,9 mio. tønder om dagen, så der i alt bliver behov for 95,89 mio. tønder dagligt.

Det svarer til, at estimatet er skåret med 350.000 tønder om dagen i forhold til organisations prognose i sidste måned.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster ifølge Ritzau Finans tirsdag morgen 50,01 dollar mod 50,16 dollar tirsdag nat, mens den mandag eftermiddag lå i 49,52 dollar. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 46,69 dollar mod 47,00 dollar natten til tirsdag. Ved dansk børslukketid mandag kostede en tønde 46,04 dollar, skriver Ritzau Finans.

