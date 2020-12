Seadrill-aftale udløber uden en ny er på plads

Det pressede rigselskab Seadrill har passeret udløbsdatoen for en aftale med en række kreditorer, uden at det i mellemtiden er lykkedes at lande en ny aftale, oplyser selskabet. Seadrill jagter fortsat en restrukturering, men risikerer nu at skulle i retten.