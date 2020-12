Ørsted og Shell konkurrerer om havvind i USA

Ørsted og konkurrenter som olieselskabet Shell konkurrerer i en stor udbudsrunde for havvind i den amerikanske stat New Jersey.

Det skriver Børsen.

USA er blevet udråbt til at være en stor vækstmulighed for havvindindustrien. Sent torsdag aften var der sidste chance for melde sig på banen til en af landets største udbudsrunder for havvind, hvor Ørsted smed et bud i puljen.

Udviklere kan vinde retten til at opføre op til 2,4 gigawatt havvind i staten. Det er omtrent dobbelt så meget som Ørsteds britiske havvindmøllepark Hornsea 1, der er det største havvindprojekt i drift.

Oliegiganten Shell har ligeledes smidt et bud på puljen sammen med EDP Renewables under navnet Atlantic Shores. Vinderen af udbuddet offentliggøres til juni.

Også i New York har myndighederne planer om at afslutte en udbudsrunde på 2,5 gigawatt, der er det største af sin slags i USA. Her deltager både Ørsted, Copenhagen Infrastructure Partners og oliekoncernen Equinor.

Selvom Ørsted tidligere har haft succes, er det dog ikke sikkert, at det sker denne gang, siger analytiker:

"Jeg tror ikke, at man skal regne med, at Ørsted vinder det hele i New York og New Jersey. De amerikanske myndigheder har en interesse i, at der er forskellige spillere i markedet. Det er så meget, der skal deles ud, så jeg vil være lidt skuffet, hvis Ørsted ikke får en bid, men jeg forventer ikke, at Ørsted får samme succes som sidste år," siger Casper Blom, der er aktieanalytiker hos ABG Sundal Collier, til Børsen.

