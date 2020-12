Aker Solutions og Equinor indgår milliardaftale i Norge

Aker Solutions, det internatonale olieserviceselskab, har indgået en såkaldt intentionsaftale til over en milliard norske kroner med olie- og gasselskabet Equinor. Planen er at levere et undersøisk produktionsystem til feltet Kristin Syd, som er et olie- og gasfelt i Nordsøen. Det er muligt, at flere missioner kan indgå i aftalen.

E24 skriver, at arbejdet begynder i løbet af 2021 og forventes at være færdigt inden for de første seks måneder af 2023.