Shell oplever direktørflugt før annoncering af ny miljøstrategi

Oliekoncernen Shell oplever en direktørflugt lige før en vigtig strategiannoncering om grøn energi.

Det skriver Financial Times.

Fire direktører, der alle arbejder med enten grøn energi eller overgangen til grøn energi, har forladt selskabet, og flere har planer om at gøre det samme i de kommende måneder, har kilder oplyst Financial Times.

Fratrædelserne skulle angiveligt være sket på grund af diskussioner og frustrationer over, hvor hurtigt og hvor langt Shell skulle gå i overgangen til grøn energi.

Mens direktørerne for grøn energi ønsker stor forandring i en grønnere retning, har de øverste ledelseslag i Shell været mere tilbøjelige til at holde fast i selskabets nuværende retning.

I februar skal Shell annoncere en ny strategi for sine miljøtiltag, og flere olie- og brændstofselskaber er de seneste år kommet under pres fra investorer og miljøaktivister for at blive CO2-neutrale. Derfor vækker fratrædelserne særlig opsigt.

"Folk betvivler, om der overhovedet kommer til at være nogen forandring," har en kilde sagt til Financial Times.

Det er dog uvist, hvor mange af fratrædelserne, der er direkte koblet til stridighederne om overgangen til grøn energi.

Ben van Beurden, der er adm. direktør, har sagt, at investeringer i grønnere brændstoffer, såsom biobrændsel og solcelleenergi, skal "accelerere". Men han har også sagt, at olie fortsat vil være en stor pengegenerator, og at selskabet vil udvide benzinafdelingen.

"Der kommer til at være plads til vores opadgående forretninger i mange årtier endnu," har han sagt ved en konference.