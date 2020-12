Dan Jørgensen: Fin balance mellem signalværdi og ny olieproduktion

Sent torsdag faldt der endelig afgørelse om 8. udbudsrunde og fremtiden i den danske Nordsø. Det endte med en bred aftale, som udover regeringen fik tilslutning fra SF, De Radikale, Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti.

Partierne blev bl.a. enige om at lukke den danske olieproduktion i 2050 og at standse alle tilbagevendende udbudsrunder om ny oliejagt. Imidlertid holder aftalen en dør åben for, at der fortsat kan tildeles nye licenser via de såkaldte minirunder – samt via nabobloktilladelser.