Opec+ indgår kompromisaftale - oliepriser stiger

Oliepriserne stiger fredag morgen, efter at en aftale mellem Organisationen af Olieproducerende Lande, Opec, og Rusland er faldet på plads.

Parterne har været nødsaget til at indgå et kompromis, men er blevet enige om en fortsat begrænsning af den globale olieproduktion grundet coronavirussets greb om olieefterspørgslen.

Det skriver Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 49,62 dollar mod 48,45 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 46,36 dollar mod 45,34 dollar torsdag eftermiddag.

Opec og Rusland blev torsdag enige om en gradvis lettelse af de nuværende produktionsrestriktioner - som lyder på 7,7 mio. tønder olie per dag - til januar med 500.000 tønder per dag.

Ifølge Reuters vil ministrene i Opec+ mødes på månedsbasis, for at gennemgå betingelserne - dog vil der ikke være tale om en større månedlig produktionsforhøjelse end 500.000 tønder per dag.

Samtidig vokser håbet om en markant stigning i olieefterspørgslen i takt med udsigten til, at coronavacciner bliver godkendt og distribueret i flere lande.

"Oliemarkedet har taget godt imod Opec+'s beslutning om ikke at gå for hurtigt frem," siger Victor Shum, som er direktør hos IHS Markit, til Bloomberg News.

Slipper for ny oliepriskrig

"Det er en fornuftig beslutning, taget den usikkerhed der stadig er i betragtning. Det er en kendsgerning, at når oliepriserne stiger, så vil viljen til at fastholde restriktionerne også mindskes," tilføjer han.

"Kompromiset afspejler en vilje til at undgå en gentagelse af priskrigen i marts og april i år. Vi forventer, at Brent (reference-oliepris, red.) vil holde en bund på 40 dollar pr. tønde i januar og gennemsnitligt mindst 45 dollar pr. tønde i måneden", siger Ann-Louise Hittle, direktør i det internationale analysehus Wood Mackenzie i en meddelelse.

Aftalen mellem de to parter har ifølge Reuters afsluttet en række usikre dage med intense forhandlinger.

Opec havde forventet at kunne fortsætte de eksisterende produktionsrestriktioner indtil marts, men måtte indgå et kompromis, for at imødekomme Rusland.