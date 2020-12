Det danske vindrederi Ziton sigter mod at rejse et større millionbeløb til at købe et skib, som rederiet hidtil har haft på en bareboat-charteraftale.

Købsplanerne sker som følge af, at Ziton er blevet udpeget som "foretrukken leverandør" af vindmølleproducenten Siemens Gamesa på en længerevarende charterkontrakt, som omhandler skibet Enterprise.