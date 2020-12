Opec arbejder på at udbedre revne i oliealliance

Der er uro i gruppen af olieproducerende lande i Opec+ - og nu arbejder landene i Opec på at reparere revnerne i alliancen.

Nøglespillere fra de 23 nationer i alliancen er trådt ind på den diplomatiske scene - og forhandlingernes centrum er Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater - som forsøger at blive enige om, hvor stor en reduktion i produktionen af råolie, som landene kan gå med til i det nye år.

Det skriver Bloomberg News.

Det 180. oliemøde var ellers sat til at vare mandag og tirsdag i denne uge, men mødet er blevet udskudt til torsdag.

Opec+ har ellers været enige om at sætte prop i olieproduktionen i år, i takt med at coronapandemien begrænsede efterspørgslen efter olie. Bryder enigheden i alliancen sammen, vil det betyde lavere priser for olie, og stor skade for en industri, der lever af olien - blandt andet de store oliekoncerner som Exxon Mobil og Chevron.

"Der er ofte drama i Opec+, og denne gang er spændingen virkelig høj. Men vi tror stadig på, at gruppen vil finde frem til en løsning, uden nogen kommer til at tabe ansigt. En kort forlængelse af det nuværende produktionsstop er det mest sandsynlige," vurderer Helima Crift, råvarestrateg i RCB, over for Bloomberg News.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag middag 47,37 dollar mod 47,16 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 44,47 dollar mod 44,30 dollar tirsdag eftermiddag.

Tidligere år havde Opec+ skåret i produktionen med 7,7 mio. tønder om dagen for at imødekomme den lave efterspørgsel forårsaget af coronapandemien, og det er håbet, at disse nedskæringer forlænges til foråret 2021.

