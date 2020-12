Den danske vindparkudvikler Eurowind Energy vil bygge, hvad der kan blive verdens største brintfabrik, når den efter planen står færdig i 2025.

Eurowind planlægger sammen med to partnere at opføre et elektrolyseanlæg i Jylland på 350 megawatt og koble det til et tilhørende underjordisk lager, der skal kunne gemme lige så meget energi, som der kan lagres i 2 mio. elbiler.