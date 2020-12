Exxon Mobil nedskriver for over 100 milliarder kr

Der bliver taget drastiske skridt hos Exxon Mobil i forsøget på at gardere sig imod den fortsatte corona- og oliepriskrise i olieindustrien. I sidste måned meddelte selskabet, at godt 14.000 medarbejdere – ca. 15 pct. af de ansatte – måtte afskediges. Nu tyer Exxon Mobil så til den største nedskrivning, selskabet nogensinde har måttet foretage.

Exxon nedskriver således sine naturgasaktiver for mellem 17 og 20 mia. dollar, svarende til mellem 105 mia. kr. og 124 mia. kr.

Det skyldes bl.a., at Exxon i 2010 overvurderede den langsigtede værdi på den amerikanske skiferproducent XTO Energy, som Exxon opkøbte. Derudover ser selskabet sig bl.a. nødsaget til at nedjustere forventningerne til aktiver i Argentina og Canada.

Det annoncerede den amerikanske oliegigant mandag.

Samtidig har Exxon skåret en stor luns af næste års investeringsbudget, så det nu ifølge nyhedsbureauet Reuters bliver det laveste i 15 år. Budgettet står til at blive på mellem 16 og 19 mia. dollar.

De finansielle justeringer skal også ses i lyset af, at Exxon kæmper for at beskytte sit samlede aktionærudbytte på 15 mia. dollar om året.

I en meddelelse hæfter topchef Darren Woods sig ved, at markedsvilkårene er begyndt at lysne en smule og vise tegn på forbedring oven på pandemiens hærgen.

Desuden siger han, at nye efterforskningsresultater og lavere udviklingsomkostninger har givet Exxon større tro på sin langsigtede portefølje.

(Denne artikel er leveret af vores søstermedie EnergiWatch)

