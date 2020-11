Aflyste eller udskudte kontrakter giver Borr Drilling nyt stort tab

Boreselskabet Borr Drilling fik endnu et markant milliontab på bundlinjen i tredje kvartal, hvor lav beskæftigelse for flåden spillede ind.

Senest blev det til et tab på 58,5 mio. dollar før skat, svarende til 365,2 mio. kr., i tredje kvartal. Og det seneste underskud betyder, at selskabet samlet har tabt 245,5 mio. dollar svarende til lige over 1,5 mia. kr. i de første ni måneder af 2020.