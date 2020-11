Oliekrisen har udløst tomme kontorer i Norges vigtige olieby

En længerevarende krise i olieindustrien har gjort et stort antal kontorer tomme i Stavanger, der agerer et vigtigt knudepunkt for Norges olieindustri.

Hvert femte kontor i Stavanger centrum står aktuelt tomt, skriver det norske medie Finansavisen med henvisning til tal fra Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom. De viser, at kontorledigheden nu er oppe på 20,4 pct., hvilket er 2,2 procentpoint mere end for et år siden.

Det sker efter, at kontorarealerne blev bygget ud i en årrække frem mod den store krise i olieindustrien, der begyndte mod slutningen af 2014.

"Set i bagklogskabens lys blev der bygget for meget. Der var en overoptimisme fra 2008/2009 og frem til 2014. Det gjaldt alle – man byggede måske en etage eller to mere, end man egentlig havde tænkt. Så kom olieprisfaldet," siger leder for erhvervsejendomme Jan Inge Røyland til avisen og gør det klart, at situationen var en helt anden for oliesektoren inden krisen.

Den samlee kontormasse i centrum udgør 250.000 kvm og ikke så stor ifølge mægeleren, hvorfor der sker store udsving, når lejemål bliver tomme.

