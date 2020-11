Verdens største havmøllepark er i banken

Nu er Dogger Bank-projektets første to faser en teknisk realitet. Projektets ejere, Equinor og SSE Renewables, har torsdag truffet endelig finansieringsbeslutning på den britiske havparks to første faser på samlet 2,4 GW.

"Som vindparkens fremtidige operatør er vi stolt over at tage dette store skridt fremad i leveringen af hvad, der kommer til at blive rygraden i det voksende vindcentrum i Nordsøen. Gennem projektets rå skala har vi leveret rekordlave kontraktpriser for det britiske marked, og som parkens operatør vil vi fortsætte med at levere værdi til Storbritannien i de kommende år," siger Equinors adm. direktør for New Energy Solutions, Pål Eitrheim.