Den norske rigmand Frederik Mohn fortsætter med at sælge ud af sin ejerandel i offshorerederiet Dof.

Det pressede rederi skriver i en børsmeddelelse torsdag, at Mohns selskab Perestroika Industri har solgt knap 946.000 aktier, og at ejerskabet nu ligger under 5 pct.-grænsen med en andel på 4,99 pct.