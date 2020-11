Det kriseramte rigselskab Seadrill får pusterum af nogle af sine långivere til at betale gæld tilbage.

Seadrill har indgået en aftale med nogle af sine långivere om betalingsudsættelse på gæld til 14. december, fremgår det af en børsmeddelelse fra selskabet fredag. Det sker for at give mere tid til at lande en stor redningsplan, som muligvis skal findes via retten, oplyser selskabet.