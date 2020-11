BW Offshore dropper afvikling af produktionsskib

BW-gruppens offshorerederi BW Offshore har besluttet sig for at droppe en afvikling af et datterselskab, der omfatter et produktionsskib (FPSO) i New Zealand.

For en måned siden gjorde selskabet det ellers klart, at datterselskabet BW Umuroa, der omfatter et produktionsskib ud for New Zealand, skulle afvikles. Skibet havde ikke været i arbejde siden slutningen af sidste år, hvor ejeren af et felt ifølge selskabet blev erklæret insolvent. Afviklingen betød, at BW Offshore ventede at nedskrive den tilbageværende værdi af skibet fra 21 mio. dollar til et rundt nul.

Planerne er dog blevet ændret igen, da BW Offshore i går 18. november indgået en aftale med New Zealands regering, oplyser rederiet i sit regnskab for tredje kvartal.

For en måned siden lød det ellers, at rederiet ikke kunne finde en løsning med New Zealand, der siden december har stået for at lukke feltet og afkoble skibet fra feltet.

"[Aftalen] vil dække omkostninger for fortsat sikre operationer for FPSO Umuroa fremtil det tidspunkt, hvor enheden er frakoblet oliefeltet Tui," skriver BW Offshore og uddyber, at frakoblingen afhængig af corona-restriktioner ventes at ske inden andet halvår af næste år.

Tredje kvartal var generelt en svær periode for BW Offshore, som blandt andet undervejs blev ramt af et piratangreb, da pirater i juli kidnappede ni ansatte fra skibet Sendje Berge ud for Nigeria, der siden blev frigivet igen. Dertil kolliderede et andet af rederiets skibe i starten af tredje kvartal med et olietankskib ud for Mexico.

I tredje kvartal faldt driftsindtjeningen til 98,1 mio. dollar fra 116,2 mio. dollar i andet kvartal. Bundlinjen viser et nettooverskud på 14,2 mio. dollar mod et plus på 29,7 mio. dollar i andet kvartal.

I begyndelsen af året børsnoterede BW selskabet BW Energy.

BW Offshore afvikler datterselskab og venter ny stor nedskrivning

BW Offshore holder indtjeningen oppe