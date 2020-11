IEA sænker prognose for olieefterspørgsel på kort sigt

IEA venter nu, at efterspørgslen vil falde med 8,8 mio. tønder om dagen i 2020, mens estimatet i rapporten måneden før var et fald på 8,4 mio. tønder.

I 2021 ventes nu en stigning på 5,8 mio. tønder om dagen, mens IEA i oktoberrapporten estimerede en stigning på 5,5 mio. tønder.

Oliepriserne er steget i denne uge, efter at Pfizer mandag meldte om positive med sin coronavaccine.

"Mens vi publicerer denne rapport er der betydelig begejstring over nyheden om, at en effektiv vaccine mod covid-19 måske snart er tilgængelig. Oliepriserne steg initialt, og lige før publiceringen af denne rapport kom prisen på brent futures over 45 dollar per tønde - et niveau ikke set siden begyndelsen af september."

"Det er dog alt for tidligt at vide, hvordan og hvornår vacciner tillader, at det normale liv genoptages. For øjeblikket forventer vores prognoser ikke nogen væsentlig indvirkning i første halvdel af 2021," skriver IEA.

Brent-futuren nåede onsdag over 45 dollar per tønde, men torsdag ved 10.30-tiden er prisen nede i 43,50 dollar.

