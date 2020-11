Nu koster en PSV'er det samme som en billig etværelses i København eller Oslo

Salgsprisen for fire PSV-forsyningsskibe fra franske Bourbon var så lav, at det skaber stor usikkerhed i branchen, om det overhovedet er muligt at tjene penge på at sælge skibene fra. For mange ejere er det heller ikke en mulighed at hugge dem op.