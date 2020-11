Borr Drilling tager to rigge ud af markedet

Borr Drilling har indgået en aftale om salg af endnu en borerig til BW Energy, og borerigselskabet oplyser, at de nu to frasolgte borerigge planlægges ændret til offshoreinstallationer og ophører med at være en del af udbuddet på borerigmarkedet.

Det nye frasalg omfatter riggen Balder, der er bygget i 2003 og i det pressede rigmarked har været holdt "cold stacked", hvilket betyder, at riggen har været holdt uden mandskab, skriver Ritzau Finans.

Salget følger annonceringen i slutningen af oktober, hvor Borr Drilling indgik aftale med BW om salg af riggen Atla, der ligeledes er bygget i 2003. Samlet vil salget af de to rigge indbringe selskabet et bruttoprovenu på 14,5 mio. dollar.

"Køber planlægger at konvertere disse rigge til offshoreinstallationer udstyret med produktionsfaciliteter, hvilket betyder at riggene vil høre op med at blive handlet i drilling-rig-markedet", skriver Borr Drilling.

Efter de nævne frasalg har Borr Drilling 28 aktiver bygget efter 2011.

Rigmarkedet har været hårdt ramt af covid-19-krisen og det deraf afledte fald i oliepriserne. Udviklingen har fået kunderne, olieselskaberne, til at reducere investeringerne i nye olieboringer markant.

Det har også ramt aktierne i de børsnoterede rigselskaber, og flere kæmper med underskud og høj gæld.

Borr Drilling er på børsen i Oslo i år faldet ikke mindre end 95 pct. Det har også været et særdeles skidt år for Maersk Drilling, som er faldet 71,6 pct.

