Siem Offshore forventer at se flere skibe i oplag

Dagsraterne er fortsat lave for offshorerederierne trods en bedring i aktiviteten ifølge Siem Offshore. Det pressede supply-rederi venter at se en stigning i antallet af oplagte skibe vinteren over. Rederiet har indtil nu tabt et trecifret millionbeløb i dollar i 2020.