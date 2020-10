DF kræver strammere styring i Nordsøen efter gasudslip

Det er bekymrende, at der kan forekomme livsfarlige gasudslip i den danske Nordsø som det, der skete på Tyra Øst den 27. maj i år.

Det mener Dansk Folkepartis energi- og klimaordfører, Morten Messerschmidt.

Ved hændelsen i Nordsøen kunne to personer have mistet livet, da der i forbindelse med en boring i et af platformens ben pludseligt strømmede methan ud i atmosfæren.

EnergiWatch og ShippingWatch har beskrevet såvel hændelsen som operatøren Totals håndtering af denne. Total var ad flere omgange for længe om at indberette om uheldet til Arbejdstilsynet, ligesom operatøren begik en række andre fejltrin.

Ifølge Morten Messerschmidt viser det, at det franske olieselskab ikke har "betragtet sagen med den fornødne alvor":

"En ting er, at der er tale om (udslip af, red.) en klimagas. Men det handler også om arbejdsmiljø, og om at medarbejderne selvfølgelig skal kunne vide sig i sikkerhed, når de er på arbejde," siger ordføreren.

Vi vil bede ministeren om at sørge for, at der bliver strammet op på tilsynet og arbejdsmiljøvilkårene. Morten Messerschmidt, energi- og klimaordfører (DF)

Minister bør stramme op

Sagen har været forbi beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) til orientering, og ifølge Morten Messerschmidt er ministeren nødt til at reagere på begivenhederne:

"Vi vil bede ministeren om at sørge for, at der bliver strammet op på tilsynet og arbejdsmiljøvilkårene," siger han.

Adspurgt til, hvad Dansk Folkeparti lægger op til, svarer Morten Messerschmidt, at det for ham først og fremmest handler om kontrollen med og respekten for de gældende regler.

Både SF og Enhedslisten har lagt op til, at der skal kunne sanktioneres hårdere, hvis der fremover bliver indberettet om uheld i Nordsøen for sent. Enhedslisten vil bede ministeren om en redegørelse og evt. kalde ham i samråd derefter.

Peter Hummelgaard har i et skriftligt svar bemærket, at han i første omgang afventer en undersøgelse fra Havarikommissionen, hvorefter han vil tage stilling til, om lovgivningen skal ændres.

"Arbejdstilsynet har indskærpet over for Total, at gasudslip skal anmeldes til Arbejdstilsynet straks. Det forventer jeg naturligvis, at Total fremover lever op til. I modsat fald vil jeg se på, om der er brug for andre tiltag, for det skal have konsekvenser ikke at følge reglerne," har ministeren skrevet.

Total oplyser, at selskabet har iværksat en række tiltag for at forhindre, at et lignende uheld sker igen.

Gasudslip på Totals danske oliefelt bragte to personer i livsfare

Minister åbner for krav til at forbedre offshore-sikkerhed efter gaslæk

Pludselig lød et uventet brag og en lugt af gas spredte sig