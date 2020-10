Hver fjerde flydende borerig kan ende til skrotning oven på pandemi

En fjerdedel af den globale flåde af flydende borerigge, de såkaldte floaters, kan ende med at blive skrottet, fordi coronapandemien sætter ekstra turbo på restruktureringen i offshore-sektoren.

Sådan lyder vurderingen Rystad Energy i en ny analyse.

Analysehuset vurderer, at 59 ud af 213 rigge er potentielle kandidater til ophugning. Det skyldes, at coronapandemien forventes at lægge en dæmper på efterspørgslen helt frem til 2022. Dertil står 25 nybygninger til at blive leveret frem mod 2023.

"Svag efterspørgsel vil naturligvis holde udnyttelsesgraden på lave niveauer medmindre, vi ser en betydelig stigning i olieprisen," skriver Rystad Energy.

Offshoremarkedet har været i knæ siden 2016, hvor udnyttelsesgraderne på de flydende borerigge faldt til 45 pct., mens den i 2020 forventes at lande på 50 pct. Hvis de 59 rigge skrottes, kan udnyttelsesgraden dog stige til til 77 pct. i 2023.

