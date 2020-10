SF: "Det skal koste for Total at opføre sig på den måde"

SF lægger op til, at Total skal have en bødestraf for ikke at anmelde et farligt gasudslip på Tyra-feltet i tide. Enhedslisten pønser på at kalde beskæftigelsesministeren i samråd, og ministeren selv er ikke afvisende over for nye tiltag.