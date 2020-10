Minister åbner for krav til at forbedre offshore-sikkerhed efter gaslæk

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) afviser ikke, at der skal kigges på sikkerheden i oliebranchen, efter at et ekstraordinært gasudslip på Tyra-feltet udsatte to personer for livsfare. Ministeren afventer for øjeblikket en rapport med anbefalinger og vurderinger af udslippet.