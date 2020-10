Pludselig lød et uventet brag og en lugt af gas spredte sig

I slutningen af maj strømmede methan-holdig luft pludselig op fra en olieplatform langt ude i Nordsøen, hvilket kom som en overraskelse både for to ansatte og olieselskabet Total. ShippingWatch og EnergiWatch giver et indblik i minutterne, der kunne have været fatale.