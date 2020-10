BP's markedsværdi falder til laveste niveau i 26 år – er nu mindre værd end Ørsted

Det britiske olieselskab BP's markedsværdi er faldet til under 200 pence per aktie. Det er første gang siden 1994, skriver The Guardian.

BP's markedsværdi er på sit laveste niveau siden 1994. Selskabet er i dag omkring 40,5 mia. pund værd – omkring 334 mia. kr..

Selskabet er derfor væsentligt mindre værd end sin danske rival Ørsted, der med sin offshore-forretning på to år har mere end fordoblet sin markedsværdi til 51 mia. pund.

Det britiske selskab lider under ugunstige tider for olieindustrien, hvor både holdningen til olieselskaber og coronakrisen har påvirket efterspørgslen.

Kursfaldet sker, samtidig med at BP har skåret i sine investeringer i fossile brændstoffer for i stedet at fokusere på bæredygtige alternativer.

"Hele vores sektor har oplevet lignende fald i år, og vi føler, at det om noget er et overbevisende argument for forandring. Hvad angår vores strategi, så er det en langsigtet tilgang, og vi tror, at vi vil skabe mere værdi gennem dette skift, end hvis de fortsatte med det, vi plejer," siger Bernard Looney, der er topchef i BP, til The Guardian.

"I sidste ende ønsker aktionærerne at se os levere, hvad vi har lovet. Handling taler højere end ord, og vi er meget sikre på, at vi vil levere,"fortsætter han.

Også amerikanske Exxonmobil slås mod bæredygtige selskaber. Her har Nextera, der specialiserer sig i ren energi, lige netop overgået olieselskabets markedsværdi - 145 mia. dollar mod 141 mia. dollar.

BP mener efterspørgslen har toppet – men Frontline og Euronav tror fortsat på olien

Offshore står for over halvdelen af DNB's problematiske lån