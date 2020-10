Ziton-topchef venter snarlig afklaring på aktieudstedelse

Det danske vindrederi Ziton venter en snarlig afklaring på sin plan om en aktieudstedelse, der skal skaffe nye millioner.

For en måned siden bekendtgjorde rederiet, at det ville rejse op til 100 mio. euro, svarende til 744 mio. kr., gennem en aktieudstedelse. Vindrederiet har tidligere oplyst, at det har hyret Pareto Securities som finansiel rådgiver til et udforske muligheder for at styrke rederiets likviditet og kapitalstruktur.

Selvom Ziton endnu ikke er kommet med en opdatering på den proces, så beretter topchef Thorsten Jalk over for det norske medie E24 om en betydelig interesse fra investorer og en forventning om en afklaring inden for 2-3 uger, men at der også er tale om en "tidskrævende proces."

"Vi opererer i et forholdsvist nyt segment, og det tager tid for investorerne at sætte sig ind i selskabet og markedet, vi opererer i. Vi forventer at få den kapital på plads, som vi har brug for," siger Thorsten Jalk ifølge det norske medie.

Aktieudstedelsen sker via en såkaldt private placement, hvor aktierne vil blive tilbudt til udvalgte investorer, skrev Ziton i en meddelelse til Oslo Børs 18. september. Aktieudstedelsen ville formentlig finde sted på den alternative Oslo-børs Merkur Market, lød det dengang.

Med tiltaget ønsker Ziton at styrke sin balance med en finansiering, "som er ganske dyr", gør Jalk det klart over for mediet.

"Vi sigter mod en belåningsgrad, som er bedre tilpasset driften, på maksimalt tre gange ebitda," siger topchefen ifølge mediet.

Ziton har foreløbig rapporteret røde tal i et 2020, hvor rederiet også har sænket sine forventninger til driftsresultatet, hvor der ventes et resultat i spændet 15-18 mio. euro mod tidligere mellem 18 og 22 mio. euro.

I årets første måneder er det foreløbig blevet til et underskud før skat på 10,4 mio. dollar, mens egenkapitalen viser et minus på 13,7 mio, euro.

Ziton har hovedkontor i Horsens og ejer og driver en flåde på fire skibe. Hovedaktionær i selskabet er kapitalfonden BWB Partners, som ejer 57 pct. af aktierne.

