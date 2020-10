Pressede Seadrill lander ny kontrakt i den Mexicanske Golf

John Fredriksens boreselskab Seadrill har sikret sig en ny kontrakt for boreskibet West Vela, skriver Finansavisen.

Kontrakten har en værdi på 23,8 mio. dollars og lander på et tørt sted for selskabet, der er midt i forhandlinger med sine kreditorer for at få styr på den langsigtede finansiering.

Nærmere bestemt har Seadrill sikret sig en aftale med oliekæmpen BP for skibet, der skal arbejde i den amerikanske del af den Mexicanske Golf på en kontrakt, der tidligst udløber i april 2021.

Kontrakten kommer midt i en hæsblæsende periode for selskabet. Den styrtdykkende oliepris i foråret koblet med konsekvenserne af den globale coronavirus-pandemi har ramt offshorebranchen hårdt, og Seadrill har senest antydet, at der kan blive behov for igen at søge om konkursbeskyttelse under det amerikanske Chapter 11.

I slutningen af september forlængede Seadrill en aftale om henstand med sine krreditorer, og d. 1 oktober skiftede selskabet så ud på topposten.

Anton Diibowitz trak sig som CEO og blev erstattet af finansdirektør Stuart Jackson.

