Medie: Amerikansk olieselskab kan være på vej til at købe rival

Olieselskabet Conoco Phillips rygtes at være i dialog om et opkøb af rivalen Concho Resources Inc.

Det skriver Bloomberg News.

Ifølge mediet har Conoco Phillips' topchef Ryan Lance i juli luftet muligheden for et potentielt opkøb inden for skiferolieindustrien.

De to selskaber kan muligvis annoncere end aftale inden for de næste par uger, men ingen endelige aftaler er blevet lavet endnu, fortæller anonyme kilder til Bloomberg.

Ingen af selskaberne har ønsket at kommentere.

Conoco Phillips-aktien falder 0,77 pct. til 34,61 dollar i det amerikanske formarked, mens Concho-aktien stiger 10,1 pct. til 48,60 dollar.

Equinor tager hul på stor milliardudbygning

Oliegiganter har investeret mia. i tvivlsomt forskningscenter i Angola