Esbjerg-borgmester vil have styr på oliens fremtid

Usikkerheden er det værste, og det har været frustrerende at følge debatten om den 8. udbudsrunde, siger Esbjergs borgmester, som nu ser frem til, at de kommende forhandlinger kan skabe ro om rammevilkårene for udvinding af olie i Nordsøen.