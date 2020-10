Milliard-udbygning af Nordens største raffinaderi droppes efter klimaprotester

Udbygningen af olieselskabet Preems raffinaderi i Lysekil ville koste 10,6 mia. DKK og øge CO2-udledningen med over en mio. ton om året. Greenpeace kalder det en sejr for klimabevægelsen, mens Preem siger, at det er en ren kommerciel beslutning.