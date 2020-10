Transocean må atter slås for at afværge konkurs

Det amerikanske borerigselskab Transocean må igen slås for at afværge en konkurs, da en plan, der ellers skulle holde selskabet kørende, kan ende med at tvinge ledelsen til at søge om kreditorbeskyttelse.

Det skriver Bloomberg News.

Det er et stort obligationsswap, hvor provenuet fra salg af obligationer bruges til at betale et andet lån ud, der har fået en række andre kreditorer, heriblandt Whitebox Advisors og verdens største obligationsforvalter, Pimco, til at gøre indsigelse.

Ifølge kreditorerne giver ordningen således pant i aktiver, som Transocean allerede har lovet ud til dem.

Kreditorerne har nu givet Transocean frem til den 1. december til at få løst problematikken, viser retsdokumenter ifølge Bloomberg News. Transocean kalder ifølge retsdokumenterne indsigelsen for grundløs. Ingen af parterne har ønsket at udtale sig til Bloomberg.

