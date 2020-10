Amerikansk oliegigant vil skære 1600 job fra i Europa

Den amerikanske oliegigant Exxon Mobil vil skære 1600 arbejdspladser fra i Europa, da selskabet fortsat kæmper med en markant faldende efterspørgsel efter olie i kølvandet af coronapandemien.

Det skriver Financial Times mandag aften.

Exxon Mobil oplyser mandag, at virusudbruddet har gjort det mere påtrængende at reducere omkostningerne, og at nedskæringerne vil finde sted frem mod udgangen af næste år.

"Markante handlinger er nødvendige på dette tidspunkt for at forbedre omkostningskonkurrenceevnen og sikre, at selskabet klarer sig igennem disse hidtil usete markedsbetingelser," lyder det fra selskabet ifølge avisen.

Ifølge Financial Times har olieselskabet planer om at sige farvel til mere end 10 pct. af de ansatte i Europa, men selskabet oplyser ikke, hvordan nedskæringerne fordeles på tværs af de europæiske markeder. På verdensplan havde olieselskabet ved udgangen af sidste år desuden 75.000 ansatte.

Coronapandemien har sænket efterspørgslen på olie markant, og samtidig fik en oliepriskrig også oliepriserne til at styrtdykke særligt i løbet af foråret.

Priserne har så småt indhentet noget af det tabte, men usikkerheden har fået en lang række olieselskaber til at skrue ned for deres planlagte investeringer og reducere omkostningerne.

I starten af året lå oliepriserne over 60 dollar per tønde brent-olie, men i marts satte prisfaldet ind. I slutningen af april nåede prisen helt ned i godt 22 dollar, mens den nu er steget til lidt over 40 dollar.

I juli oplyste Exxon, at det havde reduceret investeringerne med omkring 2 mia. dollar i andet kvartal sammenlignet med i første kvartal, og at selskabet havde "identificeret et markant potentiale for yderligere reduktioner".

I sidste uge var det amerikanske olieselskab også ude med en melding om yderligere tab i raffinaderiforretningen, hvilket kan føre til koncernens tredje kvartalsunderskud i træk. Det kan få den konsekvens, at koncernen ikke kan betale sit udbytte på 15 mia. dollar om året.

