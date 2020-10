Equinor vil nedlægge 30 pct. af stillingerne i efterforskningsarm

Der skal effektiviseres i forretningen hos det norske olieselskab Equinor. Derfor planlægger ledelsen at barbere 30 procent af den globale efterforskningsafdeling væk frem mod 2023.

Det skriver det norske medie E24.

"Det har været vanskelige beslutninger at træffe, fordi de får konsekvenser for mange mennesker på tværs af fællesskabet inden for efterforskning. Samtidig er det nødvendigt for at styrke vores konkurrenceevne," udtaler Tore M. Løseth, der er fungerende koncerndirektør for Equinors efterforskningsvirksomhed.

Udtalelsen faldt i en intern meddelelse, som blev sendt ud efter et personalemøde tidligere på ugen, og som E24 har set.

Equinor planlægger desuden at bore mindre end tidligere, ligesom der skal investeres langt mindre i efterforskning af nye forekomster. Derudover skal arbejdsstyrken i selskabets amerikanske og britiske afdelinger beskæres med hhv. 50 og 60 pct.

En pressetalsmand fra det norske olieselskab bekræfter planerne over for E24. Talsmanden ønsker ikke at sætte konkrete tal på, hvor mange medarbejdere, det drejer sig om, men bemærker, at der er tale om "flere hundrede stillinger".

(Denne artikel er leveret af vores søstermedie EnergiWatch)

Equinor lukker satsning på landboringer i USA

Oliegiganter har investeret milliarder i tvivlsomt forskningscenter i Angola

Equinor under stort pres i Brasilien