Maersk Drilling indgår rigaftale med hollandsk firma i Nordsøen

Maersk Drilling har sikret sig en kontrakt med Dana Petroleum Netherlands omfattende boring af to brønde i den hollandske del af Nordsøen.

Endnu er der ikke sat navn på den jack-up-rig, som skal bruges til boringerne, men kontrakten ventes at starte i andet kvartal af 2021 og vil forventeligt vare 121 dage.

Det skriver Maersk Drilling i en pressemeddelelse.

Kontraktværdien opgøres til omkring 12,1 mio. dollar.

Maersk Drilling fortæller desuden, at det har indgået aftale med Dana Petroleum Denmark om at udskyde den tidligere annoncerede borekontrakt i den danske sektor. Det var oprindeligt planlagt, at den kontrakt skulle starte i maj 2020.

"Den opdaterede dato for igangsættelse vil blive besluttet senere, og der er endnu ikke taget stilling til, hvilken rig der tildeles til opgaven. Maersk Drilling venter at modtage en kompensation i form af et udsættelsesgebyr," skriver Maersk Drilling.

