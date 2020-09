Norske shipping- og olierigmænd har tabt milliarder i 2020

Flere norske milliardærer med store ejerskaber inden for shipping og offshore har mistet store dele af formuen i 2020.

Det fremgår af en rangering over Norges 400 rigeste personer, som Finansavisen i dag beskriver.

De store værditab på formuen har ramt blandt andre Borr Drilling-grundlæggeren Tor Olav Trøim. For Trøim faldt formuen i 2019 til 1,2 mia. norske kr., og store kursfald i både Borr Drilling såvel som Golar LNG betyder, at han ifølge Finansavisen nu er langt fra at komme med på listen over Norges 400 rigeste.

Også Aker-ejeren Kjell Inge Røkke, Transocean-aktionær Fredrik Mohn, Color Line-ejer Olav Nils Sunde og Odfjell Drillings formand og kontrollerende ejer Helene Odfjell er blandt de, der har set formuen tabe mest værdi i 2020 ifølge avisen.

For Røkke er formuen i 2020 reduceret med 8 mia. norske kr. til 27,5 mia. norske kr., hvilket dog stadig gør ham til Norges niende rigeste.

Formuen er også skrumpet for landets med afstand rigeste person, norsk-cypriotiske John Fredriksen, der ligeledes har store ejerskaber inden for både shipping og olie. Fredriksens formue udgør ifølge ranglisten 104 mia. norske kr. i 2020, hvilket er 10 mia. norske kr. mindre end sidste år.

Omvendt har blandt andre Christen Sveass, der via Kistefoss ejer blandt andre Viking Supply Ships og Western Bulk, kunne lægge mere til i 2020. Her står formuen på 8,9 mia. norske kr., hvilket er 3,3 mia. norske kr. mere sammenlignet med sidste år.

