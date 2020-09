Equinor lukker satsning på landboringer i USA

Equinor trækker stikket på den afdeling, som har været olieselskabets base for landboringer i USA såvel som resten af verden. Det sker som led i større en spareøvelse.

Det bekræfter Erik Haaland fra Equinors presseafdeling over for det norske medie Dagens Næringliv.

"Vi har besluttet os for at nedlægge kontoret i Austin og samle al virksomhed i Houston," siger han.

Nedskæringerne blev præsenteret for afdelingen i august. Den har 250 ansatte. Også Equinors afdeling i Calgary, Canada, bliver flyttet sammen med en anden national afdeling i St. Johns.

Erik Haaland fortæller til Dagens Næringsliv, at Equinor satser på at nå til enighed om fratrædelsesordninger til flere hundrede ansatte i løbet af november. På grund af corona- og oliepriskrisen regner Equinor med, at antallet af stillinger på verdensplan skal mindskes med godt 20 pct.

(Denne artikel er leveret af vores søstermedie EnergiWatch)

