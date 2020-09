IEA: Andenbølge af corona forværrer udsigterne for olie

Usikkerheden i oliemarkedet er kommet for at blive, og en genopblussen af coronavirusset har gjort udsigterne for markedet endnu mørkere, end tilfældet var i sidste måned.

Det siger IEA, International Energy Agency, tirsdag i sin månedlige rapport om oliemarkedet ifølge Bloomberg News.

IEA venter nu et større fald i den globale olieefterspørgsel i 2020 i forhold til forventningerne for blot en måned siden.

Organisationen venter nu, at den globale efterspørgsel vil falde med 8,4 mio. tønder i år. Det er 300.000 færre tønder i forhold til sidste måneds rapport.

