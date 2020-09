Seadrill køber aktionærer ud af Asia Offshore Drilling

Rigselskabet Seadrill, som blandt andet er konkurrent til danske Maersk Drilling, annoncerer tirsdag morgen købet af 33,76 pct. af aktierne i Asia Offshore Drilling for 31 mio. dollar.

Herefter ejer Seadrill gennem sit datterselskab Seadrill Rig Holding alle aktier i Asia Offshore Drilling.

Markedet for borerigge har været hårdt presset de senere år, og i år er krisen i industrien tiltaget som følge af covid-19 og et markant fald i oliepriserne.

Coronapandemien har svækket efterspørgselsudsigterne og har sammen med de lavere oliepriser fået olieselskaberne til at reducere deres investeringer i nye boreprojekter.

Det svækker rigselskabernes muligheder for at indgå attraktive kontrakter for deres kapitaltunge aktiver.

Seadrill kunne i august melde om et underskud i andet kvartal på 183 mio. dollar mod et underskud på 1565 mio. dollar i samme periode sidste år. Omsætningen faldt 14 pct. til 277 mio. dollar.

Af regnskabet fremgik det også, at selskabet fortsætter med at evaluere forslag til ændringer i kapitalstrukturen.

"Mens der ikke er opnået nogen aftale på nuværende tidspunkt, så ventes det, at mulige løsninger vil føre til betydelig gældsudligning, som sandsynligvis vil resultere i minimal eller ingen inddækning for de nuværende aktionærer," skrev Seadrill.

