Hemmelige optagelser afslører dobbeltspil i olieindustriens top

Mens lobbyister i USA de seneste år har forsøgt at bekæmpe amerikansk lovgivning imod læk fra naturgas med argumenter om, at olieselskaberne havde kontrol med udslippene, har repræsentanter fra de selvsamme organisationer givet udtryk for noget helt andet i privat regi.

Det viser optagelser, som New York Times er kommet i besiddelse af.

Under et møde i Independent Petroleum Association of America – en forsamling af energiselskaber – gav en række deltagere fra olieindustrien således udtryk for, at selskaberne brændte alt for meget overskydende gas af – såkaldt flaring.

Flere så afbrændingerne som en trussel imod olieselskabernes image og forsøg på at portrættere naturgas som en klimavenlig energikilde.

"Vi afbrænder enorme mængder af gas," konstaterede f.eks. Ron Ness, præsident for North Dakota Petroleum Council, som søgte svar på, hvad industriens budskab mon skulle være fremadrettet.

Ron Ness har ikke villet kommentere på historien over for New York Times, men flere har over for mediet bekræftet mødet og dets dagsorden.

Ingen afgifter i Danmark

Barack Obama foreslog i sin tid som præsident at stramme lovgivningen, så olie- og gasselskaberne skulle tvinges til at installere teknologi for at opdage og håndtere metan-læk.

Disse forslag blev siden stoppet af Donald Trump-administrationen efter stort pres fra den amerikanske olieindustri.

Flaring er en stor udfordring på verdensplan, for sidste år blev der udledt 400 mio. ton CO2 fra praksissen, viser data fra Verdensbanken. Det var den største mængde i mere end 10 år.

Som EnergiWatch har beskrevet, blev der i den danske oliesektor udledt 156.960 ton CO2 alene fra flaring. Målt per produceret enhed svarer det til næsten præcis det samme som året forinden.

Men sammenlignet med den norske olieindustri er det relative klimaaftryk fra Danmark langt større.

Det har fået SF's energiordfører, Signe Munk, til at opfordre regeringen til at lægge afgifter på den klimaskadelige praksis:

"Jeg synes, det er skuffende, at flaringen i Danmark ikke har ændret sig substantielt de sidste 10 år. Sammenligner vi med Norge, som der tidligere har været tal på, så kan vi se, at de har reduceret med 30 procent. Derfor synes jeg, at vi burde lægge en afgift på flaring, som de har i Norge," har hun sagt til EnergiWatch.

I 2018 blev der udledt 4,5 gange så meget CO2 fra flaring per produceret enhed i den danske olieindustri end i den norske.

