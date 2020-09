BP lejer supertanker til lagring af olie efter store ratefald

Olieselskabet BP har midlertidigt lejet en supertanker til lagring af olie ud for Malaysia, og BP får angiveligt skibet til de hidtil laveste rater i lang tid, siger kilder til Reuters.

Raterne på VLCC'ere er på det seneste faldet drastisk, efter at coronavirussen er blusset op flere steder i verden. Også dårligt vejr og afslutning på køresæsonen på den nordlige halvkugle spiller ind.

BP lejer tankskibet Gene til 20.500 dollar om dagen i tre måneder med en option for at forlænge med yderligere tre måneder til 22.000 dollar om dagen. For bare seks måneder siden var raterne på VLCC-skibe oppe på 120.000-130.000 dollar om dagen.

"Det er de laveste rater indtil nu," siger en kilde, der ønsker at være anonym, til Reuters.

BP ønsker ikke at kommentere oplysningerne over for Reuters.

BP er det seneste i rækken af olieselskaber, som på det seneste har lejet store tankskibe til oplagring af olie. Reuters skrev forleden, at også Trafigura, Vitol, Litasco og Glencore har lejet skibe til at opmagasinere olie ombord.

Det skyldes, at markedet lige nu befinder markedet sig i et mini-contango, hvor mæglerne med fordel kan handle olie på futures-kontrakter.

