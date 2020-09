Medie: Exxon skal finde 300 mia. kr.

Der kommer til at mangle 48 mia. dollar (303 mia. kr.) i kassen næste år hos amerikanske Exxon Mobil.

Det tvinger olieselskabet til at skære i staben såvel som projekterne, mens det ellers hellige aktionærudbytte også er truet.

Det beretter nyhedsbureauet Reuters på baggrund af udtalelser fra en række analytikere.

I løbet af 2020 har Exxon måttet låne 23 mia. dollar for at betale regningerne, hvilket næsten har fordoblet oliekæmpens gæld. For hele året står Exxon til at tabe 1,86 mia. dollar, vurderer markedsdataudbyderen Refinitiv. Selskabets finansielle situation er forværret kraftigt under corona- og oliepriskrisen, der har gjort det sorte guld 35 pct. billigere siden årsskiftet.

Ifølge Reuters er Exxon i gang med at finde ud af, hvordan hullet på 48 mia. dollar i 2021 kan lukkes. Kun storsatsningen i Guyana er fuldstændig fredet, vurderer Scotia Banks analytiker, Paul Cheng, over for nyhedsbureauet. Flere analytikere vurderer, at også udbyttet er en del af nedjusteringsovervejelserne.

Exxon har ikke villet kommentere på de mulige besparelser i 2021.

Mens andre supermajors som BP, Shell, Total og Repsol har nedjusteret værdien på sine aktiver på bagkant af olieprisfaldet, har Exxon Mobil endnu ikke gjort noget sådan.

(Artiklen er leveret af vores søstermedie EnergiWatch)

Exit fra førende aktieindeks varsler om kriseramt oliesektor

Shell og Total nedskriver samlet set deres aktiver med 160 mia kr

Chevron overtager amerikansk konkurrent i milliardhandel