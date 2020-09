Equinor skal bore nye brønde for milliarder i oliefelt

Norske Equinor skal bore nye brønde i oliefeltet Martin Linge i Nordsøen efter at have foretaget en omfattende analyse af de eksisterende brønde i feltet.

Sikkerheden er ikke god nok for flere af brøndene, lyder konklusionen fra Equinor, der nu skal bore nye brønde i feltet, som selskabet overtog fra Total i 2018.

"Denne gennemgang konkluderer, at flere brønde ikke har de nødvendige barrierer, og Equinor planlægger derfor at bore nye brønde for at kunne starte en sikker produktion," skriver selskabet i en meddelelse.

I alt drejer det sig om fire gasbrønde, som blev forboret før 2018, og som ikke vurderes at være egnet til produktion.

Equnior anser brøndene som sikre lige nu, understreger Geir Tungesvik, der er fungerende vice president for teknologi, projekter og boringer. Derfor vil selskabet beholde dem tilsluttede og under overvågning, indtil det er lykkes at sænke trykket i formationen ved at producere fra de andre brønde.

"Det vigtigste for os er at sørge for en tryg og sikker opstart af feltet, derfor planlægger vi at bore op til tre nye gasbrønde i tillæg til de to brønde fra planen for udbygning og drift, så feltet kan producere som planlagt," siger han.

Equinor forventer, at de samlede omkostninger ved at bore tre nye brønde løber op i to mia. norske kr.

Equinor nedsætter corona-krisehold

1000 ansatte i olieindustrien er varslet hjemsendt – flere kan være på vej

Norges nye oliechef vil pumpe olie på den grønne måde