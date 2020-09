Ny måling: Pessimismen er stor i den norske olieindustri

Pessimismen er stor i den norske olie- og gasindustri, som i år har været hårdt ramt af coronakrise og stort fald i olieprisen.

Det skriver Dagens Næringsliv, som refererer til en ny undersøgelse fra selskabet Manpowergroup om det norske arbejdsmarked.

Hvor hovedparten af selskaberne inden for industri- og oliesektoren for ét år siden planlagde at ansætte folk, så er der nu de svageste bemandingsudsigter for brancherne, siden undersøgelsen startede op for 17 år siden, skriver avisen.

Avisen har talt med Norsk Industris næstformand Geir Austigard. Han er desuden koncernchef i selskabet Moreld, som opstod tidligere på året, da Hitecvision lagde en række olieselskaber sammen. Siden coronakrisen og et stort prisfald på olie i foråret, er selskabets bemanding reduceret med nogle hundrede.

"Der er ikke mange i denne branche, som vil øge antallet af ansatte. Heller ikke os," siger han til Dagens Næringsliv.

Undersøgelsen er ifølge avisen baseret på svar fra 400 respondenter fra seks forskellige brancher.

