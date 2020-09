Godt 70 rigge venter i kulissen for presset boresektor: Mange bliver sandsynligvis der

Alt imens flere drilling-topchefer, banker og analytikere gerne ser en betragtelig del af verdens borerigge blive skrottet, så står et tocifret antal nybygninger og venter i kullissen.

Alt afhængig om man spørger skibsdatabasen Vessels Value eller analysehuset Kepler Cheuvreux står mellem 66 og 69 nye rigge til at blive leveret til markedet i de kommende år.

Det i en industri, der i øjeblikket er præget af for mange rigge til en tilsvarende lav efterspørgsel efter boringer. Og hvor topchefer fra både Odfjell Drilling og Maersk Drilling har peget på, at i alt fald 30-40 pct. af verdensflåden skal skrottes, før markedet for alvor kan forbedre sig.

Mange af disse nybygninger ender sandsynligvis med aldrig at ramme vandet, lyder vurderingen hos boreselskabet Odfjell Drilling.

Nybygninger er i dag helt udelukket, hvis man spørger topchef Simen Lieungh. Omkostningerne er for store til at retfærdiggøre at gå den vej i at øge flåden.

"Mange boreskibe ligger på værft i f.eks. Sydkorea og Singapore og er aldrig blevet leveret. Værdiansættelsen af disse aktiver er meget lav sammenlignet med nybygningsomkostninger i dette markedsmiljø. I realiteten er der ikke noget marked for disse aktiver i øjeblikket," siger Simen Lieungh til ShippingWatch og uddyber:

"Nybygninger er helt udelukket i dag. Der er ingen, der vil købe sig ind i nybygningskontrakter og ingen, der vil investere, for man investerer for 25-30 år, og lige nu er der ikke nogen i oliebranchen, som vil være med til det."

Odfjell Drilling har ikke selv nogen nybygninger på vej og opererer inden for barske miljøer med sine rigge. Selskabet peger på, at de fleste nybygninger er af typerne jackup og boreskibe.

Senest har selskabet besluttet sig for at skrotte en rig, der ikke har udsigt til arbejde.

Venter udsættelser og annulleringer

De 69 nybygninger, der er i ordrebogen ifølge Kepler Cheuvreux, er baseret på tal fra IHS og står ifølge analytiker Magnus Olsvik for ca. 9 pct. af den nuværende flåde.

"Det er ikke et meget højt tal, men man ville naturligvis ønske, at det var lavere i betragtning af det svage marked i dag," skriver han i en kommentar til ShippingWatch.

"Når det er sagt, tror vi, at de fleste nybygninger vil blive udsat, og nogle vil måske også blive annulleret. Dette på grund af et svagt marked, dårlig balance/likvididet hos flere drillingselskaber og mangel på finansiering – både gæld og egenkapital. Vi forventer ikke, at mange rigge vil blive leveret i 2020-2021."

Samme holdning deler Odfjell Drilling.

"Mange af disse (nybygninger, red.) vil blive yderligere udskudt og vil måske aldrig ramme markedet, fordi omkostninger til reaktivering og afslutning ikke kan retfærdiggøres," lyder det.

Ifølge Kepler Cheuvreux vil der samlet set blive leveret 25 jackups og tre flyderigge i år og næste år. Foreløbig er 9 jackups blevet leveret i år. For 2020 går forventningen på 17 leverede nybygninger, hvoraf ni foreløbig er blevet leveret ifølge Olsvik.

Den forventning er en hel del lavere end Vessels Value, som opgør, at hele 41 nybygninger mangler at blive leveret allerede i 2020, mens 16 vil følge efter i 2021 og ni i 2022.

Det er dog meget sandsynligt, at leveringerne ender med at blive udskudt ifølge skibsdatabasen..

