Underdrejet offshoremarked udløser store nedskrivninger i Siem-selskab

Den norske rigmand Kristian Siem har i de sidste år set store nedskrivninger i sit industriselskab Siem Industries.

På fem år er værdierne af selskabets ejerandele blevet skrevet ned med 5,5 mia. norske kr., skriver Finansavisen. Hovedparten er ifølge avisen gjort på offshore-skibe, hvor Siem Industries ejer store dele af rederierne Subsea 7 og Siem Offshore.

Fra 2016 frem til i dag har selskabet et samlet bogført tab på 947 mio. dollar, skriver avisen. Senest havde Siem Industries et underskud på 478 mio. dollar i de første seks måneder af 2020, hvor over halvdelen af tabet stammer fra nedskrivninger på offshoreskibe og andre ejerskaber.

Foruden de to offshorerederier har Siem Industries også ejerskaber inden for blandt andet vedvarende energi og bilskibe.

