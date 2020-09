Atlantic Petroleum håber på positiv pengestrøm

Det færøske olieselskab Atlantic Petroleum havde et andet kvartal uden de helt store interne udviklinger.

Omsætningen var endnu en gang på et rundt nul, og på den baggrund endte driftsresultatet, EBITDAX, som også omfatter udgifter til olieefterforskning, med et plus på 1,9 mio. kr. mod et minus på 1,5 mio. kr. året før.

EBIT endte med at være et overskud på knap 2,0 mio. kr., mens der her var et underskud på 1,6 mio. kr. i andet kvartal af 2019.

Resultatet før skat blev på 1,9 mio. kr., og det samme var tilfældet for nettoresultatet. De to poster skal sammenlignes med underskud på respektive 18,8 og 15,4 mio. kr.

I regnskabet oplyser Atlantic Petroleum, ligesom i forbindelse med tallene for første kvartal, at produktionen af olie fra Orlando-feltet, i marts 2019 startede med en noget lavere volumen på 3000 tønder om dagen end de ventede 10.000 tønder.

Samtidig fremdrager koncernen, at olieprisen i 2020 er under hårdt pres fra coronapandemien, der har reduceret den globale efterspørgsel på olie, ligesom der er kommet øget udbud, primært fra Saudi-Arabien.

Atlantic Petroleum fastholder forventningen til 2020 om at generere en positiv pengestrøm, afhængig af olieprisen og om der bliver produceret olie i Orlando-feltet.

I 2017 solgte Atlantic Petroleum Orlando-feltet til Decipher Energy, men det færøske selskab skal efter de første 50 mio. dollar i bruttoindtægter ifølge salgsaftalen modtage 2 pct. af indtægterne af de første 5 mio. tønder, som produceres, og 4,35 pct. af resten af indtægterne.

